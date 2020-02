I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sciopero dei corrieri Amazon, consegne a rischio: “Buste paga uguali per tutti e in regola”



È iniziato all’alba di oggi lo sciopero dei corrieri che lavorano per il colosso dell’e-commerce Amazon. Presìdi sono stati organizzati davanti ai cancelli dei centri di smistamento lombardi di Origgio, Buccinasco e Burago: “Vogliamo buste paga uguali per tutti ed in regola”, è una delle rivendicazioni dei lavoratori, pronti a scioperare a oltranza. A rischio le consegne.

