I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scoperta shock a Modena, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio



Le vittime sono un’anziana di 80 anni e il figlio 56enne. La tragedia scoperta quasi per caso dopo che alcuni parenti avevano chiesto di verificare le condizioni dei due perché non riuscivano più a mettersi in contatto con loro. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento, si sono ritrovati davanti alla drammatica scena.

Continua a leggere



Le vittime sono un’anziana di 80 anni e il figlio 56enne. La tragedia scoperta quasi per caso dopo che alcuni parenti avevano chiesto di verificare le condizioni dei due perché non riuscivano più a mettersi in contatto con loro. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento, si sono ritrovati davanti alla drammatica scena.

Continua a leggere

Continua a leggere