Scozia in ansia per McNamara: l’ex Celtic operato d’urgenza per emorragia cerebrale



L’ex giocatore della nazionale scozzese, che da tempo ricopriva il ruolo di allenatore, si è sentito male nei giorni scorsi mentre stava rientrando in casa. Trasportato d’urgenza nell’ospedale di Hull, McNamara è stato operato d’urgenza e le sue condizioni attuali sarebbero critiche ma stabili. “Mio padre sta ricevendo le migliori cure possibili”, ha twittato la figlia Erin.

