Sea Watch, i 194 migranti verranno messi in quarantena una volta sbarcati



I 194 migranti a bordo della Sea Watch, che stanno viaggiando verso il porto di Messina, verranno messi in quarantena in via precauzionale per l’emergenza coronavirus. Ma contrariamente a quanto aveva chiesto il governatore della Sicilia Nello Musumeci, trascorreranno il periodo di isolamento in Sicilia, e non a bordo, per scongiurare il rischio di contagi sulla nave.

