Seconda Edizione del Premio Daniela Semprebene dal 29 febbraio al 6 marzo 2020 all’Art G.A.P. Gallery

Premio Art G.A.P. Daniela Semprebene Biennale MArteLive2019

29 febbraio – 6 marzo 2020

INAUGURAZIONE:

29 febbraio 2020, alle 18.30

LIVE PAINTING:

Silvia Struglia alle ore 19.30

A CURA DI:

Federica Fabrizi, Marco Ardizzi e Nadia di Mastropietro

ENTI PROMOTORI:

ART G.A.P. GALLERY e MArteLive

PERIODO ESPOSIZIONE:

29 febbraio – 6 marzo 2020

SEDE:

ART G.A.P. Gallery, Modern & Contemporary Art

INDIRIZZO:

Via San Francesco a Ripa, 105/a, 00152, Roma (RM)

ORARI:

lun.– ven. dalle 16.00 alle 19.00 / dom. dalle 17.00 alle 19.00

COSTO DEL BIGLETTO:

gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI 06.93.60.210 / 3934371310

E-MAIL art@artgap.it

SITO UFFICIALE www.artgap.it

FACEBOOK ART GAP

INSTAGRAM art GAP Gallery

ART G.A.P. Gallery in collaborazione con MArteLive è lieta d’invitarvi il 29 febbraio, alle ore 18.30, al vernissage della mostra della Seconda Edizione del Premio Daniela Semprebene, a cura di Federica Fabrizi, Marco Ardizzi e Nadia di Mastropietro. Tale premio è conferito ai vincitori delle sezioni di arti visive della Biennale MArteLive 2019. Durante la serata di apertura, alle ore 19:30, la vincitrice della sezione di pittura, Silvia Struglia, realizzerà un live painting.

Gli artisti a cui è stato assegnato il premio Daniela Semprebene sono: per la sezione pittura Silvia Struglia; per la sezione street art Stefania Marchetto (SteReal); per la sezione fotografia Iolanda di Bonaventura; per la sezione grafica Giulia Crivellaro; per la sezione illustrazione Eva Monaco; per la sezione video-arte la coppia composta da Andrej Chinappi e Maria Allegretti; per la sezione scultura Kun Jia.

La galleria ART G.A.P. è situata nel cuore di Trastevere, a pochi passi dal Ministero della Pubblica Istruzione. È al servizio di artisti (emergenti, contemporanei o consolidati nel tempo), collezionisti e curatori che hanno l’esigenza di uno spazio prestigioso ed adeguato per realizzare il proprio evento. Lo staff organizza mostre anche in spazi istituzionali e ha collaborato tra le varie istituzioni, con il Ministero dell’Interno, la Sovrintendenza di Roma, i Musei Capitolini, il Museo di Scultura di Villa Vecchia, il Museo Regionale di Torino.

MArteLive è il primo festival multidisciplinare italiano che dal 2001 seleziona e lancia i migliori talenti della scena contemporanea nazionale, assegnando ogni anno oltre 100 premi esclusivi e la partecipazione a festival ed eventi importanti. La Biennale MArteLive, che si è svolta a Dicembre 2019, ha visto sfidarsi ed esibirsi in contemporanea più di 450 artisti selezionati in 16 sezioni diverse. Un’esperienza sensoriale unica nel suo genere nell’ambito di un concorso che ha messo in palio oltre 150 premi esclusivi.

Procult e ART G.A.P. nella loro natura hanno in comune l’attenzione e l’interesse a sostenere l’arte e gli artisti dandogli reali opportunità di crescita umana, artistica e professionale.

L’articolo Seconda Edizione del Premio Daniela Semprebene dal 29 febbraio al 6 marzo 2020 all’Art G.A.P. Gallery proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro