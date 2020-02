“Sei personaggi in cerca d’autore” dal 4 al 9 febbraio al teatro Ghione di Roma

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

TEATRO GHIONE presenta

da martedi 4 a domenica 9 febbraio 2020

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE di Luigi Pirandello

con Felice Della Corte, Silvia Brogi, Gino Ariuso e con Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Jessica Agnoli, Fabio Orlandi regia Claudio Boccaccini

Al Teatro Ghione di Roma, da martedi 4 a domenica 9 febbraio 2020,lo spettacolo “Sei personaggi in cerca d’autore”di Luigi Pirandello, con Felice Della Corte, Silvia Brogi, Gino Ariuso, e con Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Jessica Agnoli, Fabio Orlandi ,regia Claudio Boccaccini.

“Sei personaggi in cerca d’autore” è molto probabilmente l’opera più famosa di Luigi Pirandello e, di sicuro, quella che più di ogni altra ne compendia e sintetizza le tematiche, i climi, le suggestioni.L’opera debuttò nel 1921 e il pubblico rimase talmente sconcertato che alla fine dello spettacolo contestò violentemente lo stesso autore presente in sala al grido, come si sa, “Manicomio! Manicomio!”.

Oggi, a distanza di un secolo, in una società profondamente mutata, è lecito chiedersi cosa rimanga di scandaloso, di disorientante, di sorprendente in quest’opera.Si può escludere sicuramente il meccanismo del “teatro nel teatro”, ormai trito, visto e rivisto. Anche il linguaggio, che può anzi risultare oggi spesso ridondante, prolisso, barocco, specchio di una certa “Italietta” prefascista piccolo-borghese, ormai poco funzionale a una moderna visione dell’azione e comunicazione scenica.Quello che continua a stupirci e appassionarci in questa grande opera è altro. Tanto altro. Il “plot” ad esempio, che in Pirandello è sempre geniale, avvincente, appassionante e in questo caso anche ricco di colpi di scena; e poi lo scavo nella desolazione e nelle trappole dell’animo umano; e poi ancora la messa a confronto, impietosa, tra una concezione del teatro stanca, annoiata, routinier – che ha i suoi rappresentanti nel gruppo della “compagnia”, capocomico e attori – e la verità feroce e vibrante della teatralità vitale e ardente nei “personaggi”.

Ecco, in questo soprattutto è continuamente ribadito un concetto tanto caro a Pirandello: quanto i personaggi, frutto della fantasia di un autore, siano più vivi e veri delle persone reali. Talmente vivi e veri che invaderanno un giorno il palcoscenico di un teatro interrompendo, con un colpo di scena, la prova di una compagnia e dando inizio così a un’opera considerata a ragione un testo capitale della drammaturgia universale.( Claudio Boccaccini)

Orario spettacoli ore 21,00 Domenica ore 17,00 biglietti a partire da 23 euro Teatro Ghione, via delle Fornaci,37,Roma

Info:06 6372294 www.teatroghione.it

L’articolo “Sei personaggi in cerca d’autore” dal 4 al 9 febbraio al teatro Ghione di Roma proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro