Sentenza Vannini, il sindaco Pascucci: “Appello bis vittoria ma non abbassiamo la guardia”



Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha commentato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha rinviato in secondo grado di giudizio il processo sull’omicidio di Marco Vannini. “Appello bis vittoria, ma non abbassiamo la guardia”. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro Grando, primo cittadino di Ladispoli, città in cui si è consumato il delitto.

