Serena Enardu e Pago dopo il GF Vip, cuori a cena con i figli Tommaso e Nicola: “Noi”



Entrambi eliminati dal Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu si concedono i primi momenti di relax fuori dalla casa. Sembra tornato il sereno tra la coppia, che condivide su Instagram la cena in un ristorante di Roma insieme a Tommaso, il figlio 13enne di Serena, e Nicola nato dal matrimonio tra Pago e Miriana Trevisan. L’ex tronista ha smentito le voci di chi sostiene che abbia giocato per ottenere visibilità e si è detta pronta alle nozze con il cantante: “Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”.

