I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, Gasperini boccia l’idea del Var a chiamata: “Per me è solo caciara”



A poche ore dalla decisione della Federazione, che si è resa disponibile alla sperimentazione del Var a chiamata, il tecnico della Dea ha espresso il suo parere negativo: “Sono contrario al suo utilizzo. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe: cosa fanno, mettono a disposizione una moviola per ogni panchina? Gli arbitri sono già tanti, come è possibile che non vadano a vedersi da soli tutti gli episodi?”.

Continua a leggere



A poche ore dalla decisione della Federazione, che si è resa disponibile alla sperimentazione del Var a chiamata, il tecnico della Dea ha espresso il suo parere negativo: “Sono contrario al suo utilizzo. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe: cosa fanno, mettono a disposizione una moviola per ogni panchina? Gli arbitri sono già tanti, come è possibile che non vadano a vedersi da soli tutti gli episodi?”.

Continua a leggere

Continua a leggere