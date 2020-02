Serie A, i risultati: Lazio dilagante contro la SPAL, solo pareggi per Atalanta e Milan

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, i risultati della 22ª giornata di campionato. La Lazio batte 5-1 la SPAL e tiene il passo della Juventus al vertice della classifica: doppiette per Immobile e Caicedo. Atalanta fermata sul 2-2 in casa del Genoa, passo falso per il Milan che non va oltre l’1-1 contro il Verona a San Siro.

