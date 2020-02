I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A, possibile l’inserimento di un nuovo anticipo alle 12.30 del sabato



Novità alle porte in Serie A. È sempre più concreta infatti la possibilità che in futuro nel palinsesto del massimo campionato calcistico italiano venga inserito anche il possibile anticipo delle 12.30 del sabato, oppure delle 13.30. È questa l’ipotesi sul tavolo del presidente della Lega Paolo del Pino, che in un’ultima recente intervista ha fatto riferimento ad una maggiore “flessibilità” negli orari dei match. La prospettiva al momento non sembra incontrare il favore di allenatori e calciatori, soprattutto alla luce dei sempre maggiori impegni tra campionato e coppe.

Continua a leggere



Novità alle porte in Serie A. È sempre più concreta infatti la possibilità che in futuro nel palinsesto del massimo campionato calcistico italiano venga inserito anche il possibile anticipo delle 12.30 del sabato, oppure delle 13.30. È questa l’ipotesi sul tavolo del presidente della Lega Paolo del Pino, che in un’ultima recente intervista ha fatto riferimento ad una maggiore “flessibilità” negli orari dei match. La prospettiva al momento non sembra incontrare il favore di allenatori e calciatori, soprattutto alla luce dei sempre maggiori impegni tra campionato e coppe.

Continua a leggere

Continua a leggere