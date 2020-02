I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie D, l’allenatore Magrini dà uno schiaffo ad un suo calciatore: espulso



Nel corso di Grosseto-Monterosi, partita importante per il Girone E della Serie D (in palio c’era il primato in classifica), l’allenatore dei maremanni Lamberto Magrini ha colpito con uno schiaffetto il giocatore Cretella, che dopo essere stato sostituito aveva, probabilmente, detto qualcosa al tecnico, poi espulso.

