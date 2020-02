I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sesso con due ragazze di 17 e 13 anni, avvocato nei guai: “Vendute dalla mamma per soldi”



Un avvocato di Massa è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale insieme a due donne, la mamma e la sorella ventenne delle due vittime di 17 e 13 anni. Queste ultime avrebbero procacciato gli incontri sessuali con le due minorenni per avere in cambio soldi e regali.

