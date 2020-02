Sesso per Tardone- The Day After il 15 febbraio 2020 a Stradanuova Teatro Auditorium

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A San Faustino… 15 febbraio h. 21:00

“Sesso per Tardone- The Day After”

Con l’autrice della Trilogia delle Tardone Luana Valle

Reading show con l’autrice Luana Valle, letture a cura di Patrizia Ercole, condotto da Eleonora D’Urso e con la partecipazione di Sara Padovano Sessuologa e Psicoterapeuta.

Perché il sesso tardivo non dovrebbe essere il migliore? L’età matura, in cui la conoscenza e la consapevolezza del corpo non sono mai state così profonde, si dovrebbe godere di un eros straordinario!

Il piacere non è affatto precluso alle ex ragazze, sono l’amore e la passione ad accendere il desiderio, non la bellezza o l’essere di primo pelo! Mantenersi attive sessualmente migliora la qualità di vita e aumenta l’autostima!

Cosa c’è di più seducente di una donna che si conosce, si piace e sa anche come divertirsi? Ci possono essere vari motivi per non fare sesso, ma l’età non è sicuramente uno di questi.

Stradanuova Teatro Auditorium

in Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18

ingresso da Vico Boccanegra

16124 Genova

cell. +39 331 6149450

