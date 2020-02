I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sesto San Giovanni, minaccia medici e polizia con una siringa: pm non convalida l’arresto



Polemica a Sesto San Giovanni, dove un uomo di 51 anni con problemi psichici ha minacciato con una siringa i medici del pronto soccorso e poi anche i poliziotti intervenuti per bloccarlo. L’aggressore è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio e resistenza, ma il pubblico ministero ha disposto la scarcerazione perché non ha materialmente fatto del male a nessuno. Protesta il sindacato di polizia. Matteo Salvini: “Cosa sarebbe successo se avesse minacciato un pm all’interno di un tribunale?”.

