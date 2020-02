I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Si cala dal balcone per filmare la moglie con l’amante e la coppia lo aggredisce: condannati



Due amanti sono stati condannati a nove mesi con sospensione della pena per aver aggredito l’ex marito di lei che si era calato dal balcone per filmarli mentre stavano insieme. Lo hanno picchiato, obbligandolo a cancellare il video, di fatto pare mai registrato. L’uomo finito in ospedale, ha ricevuto alcuni giorni di prognosi.

