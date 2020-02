I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sì, dire di essere gay in Tv fa ancora notizia



Da ore si discute del coming out di Elly Schlein, ex eurodeputata e futura vicepresidente dell’Emilia Romagna, che nel corso di un’intervista a L’Assedio, il talk di Dara Bignardi, ha raccontato della sua bisessualità. Ha fatto notizia? Sì, perché sebbene qualcuno sminuisca l’importanza di certe cose dette in televisione, c’è ancora chi non le ritiene “normali”.

Continua a leggere



Da ore si discute del coming out di Elly Schlein, ex eurodeputata e futura vicepresidente dell’Emilia Romagna, che nel corso di un’intervista a L’Assedio, il talk di Dara Bignardi, ha raccontato della sua bisessualità. Ha fatto notizia? Sì, perché sebbene qualcuno sminuisca l’importanza di certe cose dette in televisione, c’è ancora chi non le ritiene “normali”.

Continua a leggere

Continua a leggere