Silvia Provvedi incinta: “Il bimbo non è stato cercato, abbiamo già scelto il nome”



La bruna delle Donatella, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato per la prima volta della sua gravidanza al settimanale Chi. Lei e il compagno Giorgio Di Stefano sono al settimo cielo e sono già vicini a scegliere il nome del nascituro, di cui ancora non conoscono il sesso: “Non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”.

