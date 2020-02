I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Simone Inzaghi papà per la terza volta: la moglie Gaia Lucariello è incinta



Terzo bimbo in arrivo per l’ex calciatore, il secondo con Gaia Lucariello. La coppia ha già Lorenzo, mentre Inzaghi è anche padre di Tommaso, avuto da Alessia Marcuzzi. Sarà un maschietto, per la gioia della Lucariello che ha confessato di aver passato un periodo buio: “Un raggio di luce di tre anni molto difficili”.

Continua a leggere



Terzo bimbo in arrivo per l’ex calciatore, il secondo con Gaia Lucariello. La coppia ha già Lorenzo, mentre Inzaghi è anche padre di Tommaso, avuto da Alessia Marcuzzi. Sarà un maschietto, per la gioia della Lucariello che ha confessato di aver passato un periodo buio: “Un raggio di luce di tre anni molto difficili”.

Continua a leggere

Continua a leggere