Simone Nolasco di Amici bacia Ezequiel De Lorenzi: “L’omosessualità esiste”



Simone Nolasco di “Amici” pubblica la foto di un bacio con il suo compagno, l’argentino Ezequiel De Lorenzi: “L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. Non ho mai amato S. Valentino , ma se è un’occasione per poter diffondere amore , forse potrebbe iniziare a piacermi”.

