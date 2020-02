I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sinisa Mihajlovic: esce dall’ospedale e guida al successo il Bologna, in casa della Roma



Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato per quasi due settimane in ospedale, il giorno in cui è stato dimesso, in auto ha raggiunto Roma, dove ha diretto i suoi ragazzi che hanno vinto per 3-2. L’allenatore del Bologna dopo la terapia per il posto trapianto del midollo osseo è stato sottoposto a una terapia anti-virale.

