I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sondaggi elettorali, Lega scende sotto il 30% e il Pd si riavvicina: mai così poco distanti da 2018



Il sondaggio realizzato da Demos per Repubblica evidenzia un calo della Lega e una contemporanea crescita del Pd: ora i due partiti sono più vicini, con un distacco di meno di nove punti e che non era così ridotto dal 2018. Per quanto riguarda i leader, a godere di più fiducia è Giuseppe Conte, seguito da Giorgia Meloni: in calo Matteo Salvini.

Continua a leggere



Il sondaggio realizzato da Demos per Repubblica evidenzia un calo della Lega e una contemporanea crescita del Pd: ora i due partiti sono più vicini, con un distacco di meno di nove punti e che non era così ridotto dal 2018. Per quanto riguarda i leader, a godere di più fiducia è Giuseppe Conte, seguito da Giorgia Meloni: in calo Matteo Salvini.

Continua a leggere

Continua a leggere