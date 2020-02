I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sondaggi sul Coronavirus, gli italiani hanno paura ma stanno con il governo e attaccano Salvini



Un sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì evidenzia la preoccupazione degli italiani per l’emergenza Coronavirus. In molti ritengono la malattia molto pericolosa e sostengono che siano state giuste le misure, anche drastiche, adottate dal Governo e dalle Regioni. Infine, gli elettori criticano Matteo Salvini per i suoi attacchi rivolti al governo sul tema.

Continua a leggere



Un sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì evidenzia la preoccupazione degli italiani per l’emergenza Coronavirus. In molti ritengono la malattia molto pericolosa e sostengono che siano state giuste le misure, anche drastiche, adottate dal Governo e dalle Regioni. Infine, gli elettori criticano Matteo Salvini per i suoi attacchi rivolti al governo sul tema.

Continua a leggere

Continua a leggere