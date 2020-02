I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Songavazzo, scontro in motoslitta al rifugio Magnolini: muore 40enne



Un uomo di 40 anni, turista tedesco, è morto sabato sera in seguito a un incidente in motoslitta avvenuto nella zona di Songavazzo, nella Bergamasca. Dopo aver perso il controllo del mezzo si è schiantato contro un ostacolo: con lui anche alcuni connazionali che avevano deciso di noleggiare le motoslitte per un giro in notturna.

Continua a leggere



Un uomo di 40 anni, turista tedesco, è morto sabato sera in seguito a un incidente in motoslitta avvenuto nella zona di Songavazzo, nella Bergamasca. Dopo aver perso il controllo del mezzo si è schiantato contro un ostacolo: con lui anche alcuni connazionali che avevano deciso di noleggiare le motoslitte per un giro in notturna.

Continua a leggere

Continua a leggere