Sossio Aruta rischia la squalifica al GF Vip, ha svelato dettagli su Coronavirus e serie B



Sossio Aruta, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato ai concorrenti una serie di dettagli relativi all’epidemia di Coronavirus e alla serie B. La regia del reality show ha censurato velocemente la scena, per poi richiamarlo in magazzino. L’uomo rischia adesso la squalifica per avere violato il regolamento.

