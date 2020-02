I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Spaccio a Colli Aniene e Tiburtino III: ‘Killeretto’ e Seretti, chi sono i capi del gruppo criminale



Sono nomi già noti a vicende legate alla criminalità organizzata romana quelli di Emanuele Seretti e Alessio Nataletti, i due uomini a capo del giro di spaccio di Colli Aniene e Tiburtino III. Del gruppo facevano parte anche i fratelli Briscese, condannati a dieci anni di carcere per il tentato omicidio dei buttafuori del Qube. In tutto sono undici le persone arrestate, otto in carcere e tre ai domiciliari.

