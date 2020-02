I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Spallanzani, i genitori del 17enne Niccolò: “Qui è diventato il figlio di tutti, è stato coccolato”



“Ora che tornerà a casa si riposerà e poi tornerà alla vita normale, c’è la scuola che lo aspetta. Quando sarà possibile, gli faremo una festa. Non mi ha chiesto piatti speciali per il suo rientro a casa o coccole, qua è stato coccolato all’inverosimile, è diventato il figlio di tutti e non gli è mancato nulla. Siamo sempre stati in contatto con gli operatori sanitari, che ci hanno sempre informato di tutto”, le dichiarazioni dei genitori di Niccolò, il 17enne italiano rientrato per ultimo da Wuhan. Domani potrà riabbracciare mamma e papà.

