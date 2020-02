I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Spari nel Rione Incis di Ponticelli: non ci sono feriti



Colpi di pistola nel Rione Incis di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Non ci sono feriti: tutto lascia pensare ad una stesa. Solo la scorsa settimana, nel Parco Conocal poco distante, furono esplosi altri due colpi di pistola, in quel caso forse durante una lite tra due uomini per motivi di gelosia.

