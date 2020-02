I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stefano De Martino e Belén a C’è posta per te, a invitarli sono Pio e Amedeo



Stefano De Martino e la moglie Belén Rodriguez saranno ospiti della puntata di C’è posta per te del 29 febbraio. A convocarli in studio sono stati Pio e Amedeo che hanno mandato ai due un invito per avere la possibilità di parlargli. Con ogni probabilità, il duo comico ha chiesto il supporto del people show di Maria De Filippi per un motivo preciso: “invitare” i due a collaborare economicamente ala realizzazione di qualche strampalato progetto.

Continua a leggere



Stefano De Martino e la moglie Belén Rodriguez saranno ospiti della puntata di C’è posta per te del 29 febbraio. A convocarli in studio sono stati Pio e Amedeo che hanno mandato ai due un invito per avere la possibilità di parlargli. Con ogni probabilità, il duo comico ha chiesto il supporto del people show di Maria De Filippi per un motivo preciso: “invitare” i due a collaborare economicamente ala realizzazione di qualche strampalato progetto.

Continua a leggere

Continua a leggere