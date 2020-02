I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Studentesse costrette a spogliarsi per provare di non avere il ciclo, polemica in India



Alcune studentesse dello Shree Sahajanand Girls Institute per due mesi non hanno firmato il registro dove, secondo le regole, devono segnare il proprio periodo di ciclo mestruale. La ribellione ha provocato la reazione del gestore: il risultato è che le insegnanti le hanno portate nei bagni dove hanno ordinato loro di spogliarsi per dimostrare di non avere le mestruazioni.

