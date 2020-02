I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Suso cancella il Milan: “Lì ho vissuto anni difficili. Ho capito che era meglio andar via”



Suso, ex del Milan passato al Siviglia nella sessione invernale di calciomercato, ha spiegato perché ha scelto di andare via. Il periodo di transizione a livello societario e i cambi di allenatori alla base delle difficoltà che hanno condizionato il rendimento della squadra. “Ho vissuto degli anni difficili da capire per chi osserva le cose dall’esterno”.

