I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tangenziale di Napoli, è morta la 36enne: donati gli organi



Non ce l’ha fatta la giovane che era rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 15 febbraio in Tangenziale: si è spenta dopo diversi giorni in Rianimazione al Cardarelli, dove ha lottato tra la vita e la morte. Espiantati gli organi: la ragazza era infatti donatrice. Nell’impatto, era deceduto anche il giovane che era con lei.

Continua a leggere



Non ce l’ha fatta la giovane che era rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 15 febbraio in Tangenziale: si è spenta dopo diversi giorni in Rianimazione al Cardarelli, dove ha lottato tra la vita e la morte. Espiantati gli organi: la ragazza era infatti donatrice. Nell’impatto, era deceduto anche il giovane che era con lei.

Continua a leggere

Continua a leggere