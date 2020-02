I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tania Zamparo, Miss Italia 2000: “Ho sofferto di anoressia, non riuscivo ad alzarmi dal letto”



Tania Zamparo, ospite di ‘Mattino Cinque’, ha parlato dell’incubo dell’anoressia vissuto quando aveva solo 17 anni. L’ex Miss Italia ha raccontato di essere dimagrita talmente tanto da non riuscire più ad alzarsi dal letto. Anche compiere azioni comuni come fare una rampa di scale, per lei era diventato faticoso. È riuscita ad uscirne, tornando ad apprezzare le piccole gioie della vita.

Continua a leggere



Tania Zamparo, ospite di ‘Mattino Cinque’, ha parlato dell’incubo dell’anoressia vissuto quando aveva solo 17 anni. L’ex Miss Italia ha raccontato di essere dimagrita talmente tanto da non riuscire più ad alzarsi dal letto. Anche compiere azioni comuni come fare una rampa di scale, per lei era diventato faticoso. È riuscita ad uscirne, tornando ad apprezzare le piccole gioie della vita.

Continua a leggere

Continua a leggere