Taylor Mega esce allo scoperto, con Tony Effe è ritorno di fiamma



La modella e influencer friulana è uscita allo scoperto su Instagram pubblicando alcuni video di abbracci ed effusioni con Tony Effe, il suo ex fidanzato trapper della Dark Polo Gand. Di un ritorno di fiamma si vociferava da tempo, ma i due non ne avevano mai dato conferma. La rottura risaliva invece a marzo dello scorso anno, dopo la partecipazione di Taylor Mega all’Isola dei Famosi. Ora sembrano più affiatati che mai. Di lui diceva: “Facciamo sesso cinque volte al giorno e quando lui è stanco… be’, self service”.

