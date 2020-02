TE LO FACCIO VEDERE CHI SONO IO! Il 18 febbraio 2020 al teatro Brancaccio

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

DECIMA SERATA DI BENEFICENZA IN ONORE DI GIANNI ELSNER

Martedì 18 febbraio 2020 ORE 20,30

Teatro Brancaccio – Via Merulana 244 Roma

Antonio Giuliani, Andrea Rivera, Maurizio Mattioli, Dado, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, Rumba de Mar, Dani Bra, Shany Martin, Daniela Mei, Antonio Mezzancella, sono gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso di Te lo Faccio Vedere Chi sono Io!, decima serata di beneficienza in onore di Gianni Elsner, condotta da Luciano Lembo e Alberto Laurenti, che si terrà martedì 18 febbraio 2020 alle 20,30 al Teatro Brancaccio di Roma.





Anche quest’anno la serata, giunta alla sua decima edizione ed organizzata dall’Associazione Gianni Elsner ONLUS, permetterà di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà promosse dall’Associazione stessa, prima fra tutte il progetto dedicato alle adozioni a distanza in Paraguay.

Era il 1988 quando Gianni Elsner, attore e conduttore radiofonico nato a Merano ma romano di adozione, ebbe questa idea, sull’aereo che lo riportava in Italia dal Paraguay. Era andato a trovare il cugino missionario redentorista, Padre Attilio Cordioli. Nel corso del viaggio scoprì le condizioni precarie in cui i bambini facevano lezione, disegnando e scrivendo con bastoncini di legno sulla sabbia del fiume. Gianni ebbe un’intuizione: adottare a distanza quei bambini, chiedendo aiuto ai tanti ascoltatori della sua trasmissione, Te lo Faccio vedere chi sono io!, per acquistare il materiale che permettesse ai bambini paraguaiani di andare a scuola regolarmente. Nel corso degli anni il progetto è cresciuto in maniera esponenziale, dalle 50 adozioni iniziali, grazie alla fiducia che gli ascoltatori di riponevano in Gianni. Ogni anno, a gennaio, i Missionari vengono a Roma a incontrare i padrini italiani, a consegnar loro le pagelle e a permettere di rinnovare il sostegno economico. La famiglia di Gianni Elsner è diventata sempre più grande!

Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2009, è nata la Associazione che porta il suo nome e che, soprattutto, porta avanti il suo progetto.

Con l’aiuto e la generosità dei sostenitori, in più di 30 anni sono arrivati in Paraguay circa 130 container pieni di merce di ogni genere, sono stati aiutati circa 15 mila bambini, costruite 5 scuole, oltre a 120 aule in altre 50 scuole già presenti, e sono state realizzate due grandi opere: nel 2006 è stata difatti inaugurata l’Università di Carapeguà e nel 2012 l’inaugurazione della Sala Polifunzionale multiuso intitolata proprio a Gianni Elsner. Dopo la morte di Gianni, l’Associazione ha anche deciso di organizzare una serata annuale di raccolta fondi. Le serate hanno sempre avuto un grande riscontro in termini di partecipazione, grazie agli artisti e grazie a coloro che hanno deciso di investire in una buona causa.

L’appuntamento con la decima edizione è quindi per martedì 18 febbraio 2020 alle ore 20,30 al Teatro Brancaccio, Via Merulana 244 – Roma.

Per informazioni e acquisto biglietti: www.associazionegiannielsner.it – 3450624445

Per informazioni sulla storia di Gianni Elsner, sull’Associazione e le su attività: www.associazionegiannielsner.it

