TERESA ZUM ZUM dal 27 febbraio al 1° marzo 2020 al teatro Le Maschere

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stagione SERALE Teatro Le Maschere 2020

“PAROLE APPASSIONATE” – Rassegna di teatro al femminile

dal 27 febbraio 2020 al 01 marzo 2020

Franca Abategiovanni in

TERESA ZUM ZUM

di Cesare Belsito regia Nadia Baldi produzione Teatro Segreto

La stagione serale del Teatro Le Maschere presenta quest’anno “Parole Appassionate”, rassegna serale di teatro al femminile.

Dal 27 febbraio al 01 marzo sarà in scena TERESA ZUM ZUM, di Cesare Belsito, regia di Nadia Baldi, con Franca Abategiovanni.

Il tema portante è la Follia, racconta di una donna, appunto TERESA che decide di andare in cura da uno psicanalista per risolvere un suo problema capitale: la paura di fare sesso con gli uomini. Ha talmente paura di affrontare questa tematica che non riesce neanche a verbalizzare e di conseguenza quando ne parla usa un suono onomatopeico per l’appunto ZUM ZUM da qui il titolo.

Nei tre quadri che si avvicendano nello sviluppo dello spettacolo scopriremo che TERESA parla di un uomo che ha incontrato su internet e che di conseguenza non ha mai visto. Quest’uomo decide di volerla incontrare da qui il problema. Il suo incontro con lo psicanalista si muove però su un piano totalmente sedativo da parte sua senza preservare neanche gli uomini che incontra per strada di cui è convinta in maniera persecutoria che vogliano fare con lei …ZUM ZUM.

Il personaggio di TERESA è pari a un clown che con la sua tenerezza e il suo disorientamento riesce anche a far ridere a crepapelle lo spettatore. Una donna sola di fronte al mondo spietato che non accoglie ma emargina. Il finale è a sorpresa in sostanza, di fronte alle sue confessioni non c’è nessuno.

“Donne che raccontano e che interpretano altre donne è questo il senso di Parole appassionate – raccontano Massimo Vulcano (Direttore Organizzativo Teatro le maschere) e Carla Marchini (Direttrice Artistica Teatro Le Maschere) la rassegna di teatro al femminile che fa delle donne – del loro sguardo ironico e acuto – le vere protagoniste. Parole Appassionate è un appuntamento teatrale dedicato alla leggerezza, ma con intelligenza, incentrato sull’interpretazione di attrici diverse tra loro, unite dalla voglia di raccontarsi a volte attraverso copioni nati per il teatro, altre volte con recital, altre volte con spettacoli che mescolando parole, poesia e musica. Una ulteriore occasione per “emozionarsi con il cuore e la mente”, nel segno della qualità, della comicità, dell’intelligenza dei sentimenti e delle passioni, che inaugura la stagione serale 2019_2020 del Teatro Le Maschere”.

I prossimi appuntamenti saranno: dal 19 al 22 marzo, CRESCENZA GUARNIERI che sarà la protagonista di TUTTI I MIEI CARI di Francesca Zanni, regia di Francesco Zecca, mentre dal 02 al 05 aprile sarà la volta di #INUTILMENTESFIGA, una stand-up comedy scritta e interpretata da ELDA ALVIGINI.

Orario spettacoli in settimana h. 21:00 – domenica ore 18:00.

Prezzo biglietti intero 15,00

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

L’articolo TERESA ZUM ZUM dal 27 febbraio al 1° marzo 2020 al teatro Le Maschere proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro