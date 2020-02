I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Terremoto in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.4 scuote Correggio, Modena e Reggio



Trema la terra in Emilia Romagna oggi: scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata nel primo pomeriggio a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Lo ha confermato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito fino a Modena e a Carpi ma al momento non si segnalano danni a cose o persone. Solo tanta paura per i cittadini.

