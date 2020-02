I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Texas, almeno due morti e un ferito in una sparatoria: colpita l’università



Almeno due persone sono rimaste uccise in una sparatoria che oggi ha colpito un’università del Texas. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La polizia non ha ancora comunicato se il killer sia stato fermato o meno: intanto gli agenti continuano a pattugliare il campus.

