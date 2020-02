I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

The Good Doctor 3: i nuovi episodi della serie tv di Rai2 dal 14 febbraio



Al via in Italia da venerdì 14 febbraio, la terza stagione di ‘The Good Doctor’. Torna Shaun Murphy, chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, che lavora presso l’ospedale di St. Bonaventure. Gli spettatori assisteranno a diciotto nuovi episodi articolati in nove puntate. L’appuntamento con la fiction è alle ore 21:20 su Rai2.

