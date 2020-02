I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Ti do Gigi D’Alessio, ormai è vecchio”: Samantha, Luca e il baratto con Totti a C’è posta per te



Francesco Totti è il primo ospite della puntata di C’è posta per te del 22 febbraio 2020. Il campione fa una sorpresa a Luca e Samantha, due ragazzi affetti dalla sindrome di down ai quali propone una serie di scambi: rinunciare alle loro cose in cambio di nuovi doni. Samantha accetta solo in un’occasione, quando le chiedono di cedere i suoi album di Gigi D’Alessio. “Questi te li do, ormai è vecchio” dichiara scatenando l’ilarità del pubblico.

