I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tiscali down, connessioni a Internet lente o impossibili per molti utenti in tutta Italia



In questi minuti il numero di guasti segnalati è in diminuzione ma il problema non sembra ancora essere stato risolto. In tutta Italia gli utenti lamentano malfunzionamenti e impossibilità di accedere a Internet o di consultare il servizio clienti. Il provider è già intervenuto sui social spiegando di essere al lavoro sullla soluzione del problema.

Continua a leggere



In questi minuti il numero di guasti segnalati è in diminuzione ma il problema non sembra ancora essere stato risolto. In tutta Italia gli utenti lamentano malfunzionamenti e impossibilità di accedere a Internet o di consultare il servizio clienti. Il provider è già intervenuto sui social spiegando di essere al lavoro sullla soluzione del problema.

Continua a leggere

Continua a leggere