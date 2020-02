I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tiziano Ferro dopo Sanremo si dedica all’amore: “Da bravo marito vado a fare la spesa”



Dopo Sanremo è tempo di relax. Tiziano Ferro ha scelto di concedersi una piccola pausa dagli impegni lavorativi prendendo un aereo e volando oltre oceano per raggiungere suo marito Victor, che vive a Los Angeles e lavora per un’agenzia di marketing. Arrivato in California il cantante si è subito dato alla vita casalinga dedicandosi al marito e su Instagram ha postato una foto che lo immortala durante la spesa, felice più che mai.

