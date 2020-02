I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tony Colombo: ‘Ho fatto 3 milioni di debito con brutta gente, e lo rifarei’



Il cantante Tony Colombo, all’arrivo a Napoli, ha contratto un prestito di 3 milioni di euro con “brutta gente” e ha dovuto lavorare tre anni gratis per ripagarlo. Lo ha detto durante la trasmissione Rivelo, su Real Time, in una intervista in cui ha ripercorso le fasi della sua carriera, fino al matrimonio con Tina Rispoli e alle accuse di contiguità con la malavita.

