Toscolano Maderno, ragazza di 23 anni muore per strada: indagano i carabinieri



Stamattina, giovedì 13 febbraio, una ragazza di 23 anni è morta in strada a Toscolano Maderno, nel Bresciano, per cause ancora da accertare. Secondo quanto riferito sinora dall’Azienda regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un infortunio la cui natura è ancora sconosciuta. Arrivati sul posto con un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Salò.

