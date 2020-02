I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragedia al Carnevale di Sciacca, bimbo di quattro anni muore candendo da un carro



Un bambino di quattro anni che stava partecipando alla sfilata di Carnevale a Sciacca è morto dopo essere caduto da un carro ed aver battuto la testa. Portato in ospedale, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La manifestazione è stata annullata. In corso le indagini delle forze dell’ordine.

Continua a leggere



Un bambino di quattro anni che stava partecipando alla sfilata di Carnevale a Sciacca è morto dopo essere caduto da un carro ed aver battuto la testa. Portato in ospedale, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La manifestazione è stata annullata. In corso le indagini delle forze dell’ordine.

Continua a leggere

Continua a leggere