Tragedia in Perù: autobus di tifosi di una squadra ecuadoriana in un dirupo, 8 morti



La tragedia è avvenuta nei pressi di Piura, nel distretto di Los Organos in Perù. L’autobus stava riportando in patria alcuni tifosi del Barcelona Sc, che aveva appena disputato un match di Copa Libertadores. Le autorità hanno confermato il decesso di 8 persone mentre altre 37 sono state salvate e trasportate in ospedale per accertamenti.

