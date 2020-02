I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragedia sul lavoro a Bellusco: operaio cade in un forno industriale e muore



Un uomo di 44 anni, di professione operaio, è morto in un incidente avvenuto all’interno di una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. La tragedia è avvenuta all’alba di oggi, sabato 29 febbraio: l’uomo sarebbe caduto all’interno di un forno industriale, in quel momento spento, morendo sul colpo.

