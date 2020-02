I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Treno deragliato a Lodi, gli operai che hanno effettuato i lavori: “Scambio era in posizione giusta”



Sono stati interrogati per quasi dodici ore i quattro operai e il caposquadra che hanno effettuato i lavori allo scambio che ha provocato il deragliamento del treno Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano provocando la morte di due macchinisti: al pm e agli inquirenti hanno raccontato di aver seguito la procedura corretta per eseguire i lavori e di aver lasciato una volta terminato lo scambio in posizione dritta.

