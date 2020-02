I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Treno deragliato a Lodi, indagata anche Rfi per la legge 231 sulla responsabilità delle aziende



Anche Rfi è stata iscritta nel registro degli indagati dell’inchiesta per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo aperta dalla procura di Lodi in merito al deragliamento del treno Frecciarossa avvenuto il 6 febbraio: si tratta di un atto dovuto in base alla legge 231 sulla responsabilità delle aziende.

Continua a leggere



Anche Rfi è stata iscritta nel registro degli indagati dell’inchiesta per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo aperta dalla procura di Lodi in merito al deragliamento del treno Frecciarossa avvenuto il 6 febbraio: si tratta di un atto dovuto in base alla legge 231 sulla responsabilità delle aziende.

Continua a leggere

Continua a leggere