Treno deragliato, in un fonogramma il via libera al Frecciarossa: “Deviatoio in posizione normale”



“Deviatoio n. 05 disalimentato e confermato in posizione normale”. All’attenzione degli inquirenti lodigiani che indagano sul deragliamento del Frecciarossa 9595 che ha provocato la morte di 2 macchinisti e il ferimento di 31 persone c’è un fonogramma arrivato nella notte che dava il via libera al passaggio del treno ad alta velocità dopo un intervento di manutenzione effettuato. Lo scambio, però, stando a quanto riferito dal procuratore di Lodi, non era nella posizione prevista e per questo passando in quel punto a 298 chilometri orari il treno è uscito dai binari e la motrice è decollata come un proiettile andando a schiantarsi.

